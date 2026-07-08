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Alto funcionario de la ONU arribó a Venezuela

By Lubin Molero
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Funcionario de la ONU llegó a Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Funcionario de la ONU, llegó este martes 7 de julio a Venezuela, para cumplir una visita de trabajo motivada por los recientes terremotos.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, coordinará acciones de socorro.

Funcionario de la ONU llegó a Venezuela

El alto representante fue recibido en el Aeropuerto Internacional «Arturo Michelena» de Valencia por el viceministro Raúl Li Causi y la jefa de la OCHA en el país, Vanessa May.

Funcionario de la ONU llegó a Venezuela
Foto: Cortesía

El representante de la cancillería venezolana agradeció la presencia del diplomático en nombre del Gobierno nacional. Así mismo, detalló que mantendrán una agenda coordinada con el Ejecutivo para revisar las acciones de socorro.

Por otro lado, Li Causi reiteró la labor sostenida con las agencias de la ONU y puso a disposición las instituciones públicas para las nuevas fases de la emergencia.

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