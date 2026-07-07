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El ejecutivo nacional anunció a Calixto Ortega Sánchez como presidente del Banco de Venezuela y Alejandro Puglia liderará la CIIP.

Presidentes del Banco de Venezuela y CIIP

El economista Ortega Sánchez, además se mantendrá al frente de la Vicepresidencia Sectorial de Economía.

Así mismo, se informó el nombramiento de Alejandro Puglia como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Puglia, licenciado en Finanzas y especialista en administración de empresas, tendrá bajo su responsabilidad la estrategia para captar inversiones nacionales e internacionales.

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