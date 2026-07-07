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El Gobierno de Venezuela publicó este martes 7 de julio el balance oficial con las cifras actualizadas tras los devastadores terremotos registrados en el país.

El reporte oficial del 7 de julio registra más de 3.600 fallecidos y miles de damnificados.

Balance tras los terremotos al 7 de julio

El balance estatal confirma un saldo de 3.685 personas fallecidas, 16.740 ciudadanos heridos y 6.462 rescatados.

Así mismo, las autoridades reportan 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas.

Atenciones y ayudas

Para atender la contingencia y asistir a las 86.794 familias afectadas, se encuentran desplegados 29.567 efectivos de seguridad, 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales.

Todo los anteriores operan en 87 campamentos transitorios donde se distribuyen alimentos y agua, en medio de un registro de 1.076 réplicas.

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