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Suiza eliminó a Colombia en los penales

By Lubin Molero
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Suiza vs Colombia resultados
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La selección de Colombia se despidió de la Copa del Mundo en los octavos de final con resultados 4-3 en la tanda de penaltis vs Suiza.

El combinado cafetalero quedó fuera del Mundial 2026 tras empatar 0-0 en los 120 minutos.

Suiza vs Colombia resultados

El encuentro estuvo marcado por la paridad táctica y la destacada actuación de los guardametas Camilo Vargas y Gregor Kobel, además de un potente remate al larguero por parte del defensor colombiano Jhon Lucumí durante el tiempo extra.

En la definición desde los doce pasos, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz marcaron para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, los fallos de Davinson Sánchez y Yáser Asprilla sentenciaron la eliminación.

Con este resultado, el combinado suizo avanza a los cuartos de final, donde se medirá ante Argentina.

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