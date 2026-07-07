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Los equipos de rescate confirmaron este lunes 6 de julio el hallazgo de los cuerpos sin vida del entrenador de fútbol Junior Romero, su esposa Diana Narváez y sus cuatro hijos en La Guaira

Junior Romero, su esposa y sus cuatro hijos fallecieron tras el colapso de un edificio.

Entrenador Junior Romero La Guaira

La familia se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de junio tras el colapso del edificio Residencias Caribe, a causa de los terremotos de junio.

El deceso de Romero, su cónyuge y los menores Karin, Khamil, Mariano y Maximiliano causó conmoción en el gremio deportivo nacional.

El estratega era reconocido por su trayectoria en las categorías formativas del Deportivo La Guaira y como asistente técnico del Zamora Fútbol Club.

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