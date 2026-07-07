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Camión cisterna cayó en hueco en San Diego

By Lubin Molero
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Camión cisterna cayó en hueco
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un camión cisterna sufrió un aparatoso incidente este martes 7 de julio en la comunidad de Fundación Los Cedros, ubicada en el municipio San Diego, luego de que cayó en un hueco.

El pavimento cedió al paso de la unidad pesada en el sector Fundación Los Cedros.

Camión cisterna cayó en hueco

El vehículo de carga, debido a su gran peso, terminó de hundir la estructura y abrir un enorme socavón que ya existía previamente en la zona, dejando la unidad inmovilizada en el lugar.

Tras el colapso de la batea, comisiones competentes se presentaron en el sitio para evaluar los daños y proceder con la clausura de emergencia de la vía.

Habitantes del sector hicieron un llamado para que se proceda con la pronta reparación del pavimento y se logre rehabilitar el paso seguro.

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