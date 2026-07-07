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La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó nuevas autoridades en el Seniat y en Pequiven. José David Cabello quien estaba a cargo del Seniat pasó ahora a pequiven, mientras que Román Maniglia pasó a ser el superintendente del Seniat.

«Informo al país que he decidido designar como nuevo Superintendente del Seniat a Román Maniglia. Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico de Venezuela; y tendrá como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano», dijo la mandataria encargada.

Designadas nuevas autoridades del Seniat y de Pequiven

«He designado como nuevo presidente de Pequiven a José David Cabello, quien asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva tarea, en aras de seguir impulsando el desarrollo de la industria petroquímica y la consolidación del Motor Hidrocarburos, al servicio del pueblo venezolano».

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