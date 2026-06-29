Compartir

El Bono Reconocimiento Profesional de julio es esperado este comienza a pagarse en los últimos días de cada mes. Recordemos que estas son parte de las nuevas bonificaciones que entrega el gobierno nacional.

Este pago es para los trabajadores que están en las áreas estratégicas dentro de la administración pública. Dicha ayuda se creó el pasado 30 de abril como la serie de ajustes económicos hechos desde ese día.

El mismo se suma a las ayudas mensuales entregadas desde el sistema Patria, esta vez a los profesionales. Dicha entrega llega a los profesionales a través del número 3532 donde se le informa del bono asignado.

Los trabajadores que recibirán dicho bono son los que laboran en las siguientes áreas. Esto también debido a la preparación que tengan como sus conocimientos dentro de cada área. No sabemos si este mes se agreguen otras áreas.

Bono Reconocimiento Profesional de julio

Educación

Salud

Seguridad

Fuerza Armada

Energía y sector petrolero

Estos pagos a los profesionales estarán realizándose de forma priorizada como progresiva. Los bonos tendrán un monto que va entre los 30 mil y 60 mil bolívares. Dependerá de cada nivel profesional del trabajador.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas