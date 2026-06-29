Compartir

Piden seguir buscando a Yorgelys Delgado en La Guaira, el exsalserín René Velazco, en una grabación destacó que hay que remover con maquinaria pesada el edificio caído. Yorgelys está desaparecida desde el día 24 de junio de 2026.

Luego del doble terremoto no se ha tenido noticias de Yorgelys, quien trabajó en Venevisión desde muy pequeña. Delgado vivía junto a su familia en el edificio Coral Beach del litoral central.

Exsalserín René Velazco pide seguir buscando a Yorgelys Delgado

Pidió que se haga una revisión con maquinaria pesada del concreto que cayó y pueda encontrarse a Delgado. El video de René, ha sido uno de los más virales en las redes. Ambos trabajaron en muchas series que producía Venevisión en los años noventa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de René Velazco (@rene_velazco)

Comunicado de la hija de Yorgelys, Miranda Mijares

“En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos, y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volverla a ver”, afirmó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas