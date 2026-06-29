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Fallece la actriz Gabriela Fleritt tras los sismos

By Lubin Molero
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Fallece la actriz Gabriela Fleritt
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El mundo del entretenimiento venezolano está de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de la actriz, locutora y humorista Gabriela Fleritt.

La artista de 55 años, quien se encontraba desaparecida en el estado La Guaira, fue hallada sin vida este sábado 27 de junio.

Junto a ella, también se encontraron los cuerpos de su hija Andrea Laya y su nieto Mariano Ferrera.

Fallece la actriz Gabriela Fleritt

La artista figuraba en la lista de personas desaparecidas en el estado La Guaira, luego de los fuertes sismos que afectaron al territorio nacional el pasado 24 de junio.

Tras intensas labores de búsqueda, los cuerpos de rescate localizaron su cuerpo sin vida.

La noticia ha generado una profunda consternación y múltiples manifestaciones de pesar entre sus colegas del medio artístico, seguidores y la colectividad general.

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