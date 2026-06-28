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Naguanagua: Prohibieron venta de licores

By Lubin Molero
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Prohibieron venta de licores en Naguanagua
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La Alcaldía de Naguanagua decretó prohibido la venta de licores o bebidas alcohólicas a partir de este sábado 27 de junio desde las 6:00 PM.

A través de un comunicado oficial firmado por la alcaldesa Elizabeth Niño, se informó que la medida especial se mantendrá vigente durante los días 27 y 28 de junio.

Prohibieron venta de licores en Naguanagua

La razón se debe al duelo nacional tras el sismo del pasado 24 de junio. La restricción busca preservar el orden público, promover la prudencia comunitaria y mitigar el riesgo de accidentes de tránsito en la jurisdicción.

Adicionalmente, las autoridades locales indicaron que los cuerpos de seguridad velarán por el cumplimiento de la norma, mientras los equipos de bomberos y protección civil continúan desplegados en las labores de atención vecinal y centros de acopio.

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