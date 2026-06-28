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Las autoridades locales confirmaron que la estructura del edificio Bella Vista, ubicado en la avenida Bolívar de Valencia, no se encuentra comprometida ni presenta inclinación.

Efectivos de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal se desplegaron en el sitio tras la difusión de reportes falsos en redes sociales. Así mismo, la alcaldesa de la entidad envió un mensaje sobre ello en redes sociales.

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Inclinación de Bella Vista en Valencia

Luego de una evaluación técnica exhaustiva de la infraestructura, los funcionarios descartaron un colapso inminente y aclararon que el inmueble no registra riesgo por inclinación.

Las comisiones se retiraron de la zona tras corroborar la seguridad de la torre y hacer un llamado a la tranquilidad de los vecinos y transeúntes.

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