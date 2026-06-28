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El exgrandeliga venezolano Kelvim Escobar confirmó el exitoso rescate de su nieta y su nuera tras el desastre natural del pasado 24 de junio.

El exlanzador dio aviso en sus plataformas digitales sobre las complejas labores de salvamento ejecutadas por los equipos de emergencia.

Rescataron a nieta Kelvim Escobar

Enseñó el momento exacto en que ambas fueron localizadas con vida entre los escombros provocados por el colapso de estructuras. «Aquí tienen un video de cómo rescataron a mi nieta y su mamá. DIOS es grande», expresó conmovido el exatleta.

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La noticia generó una masiva respuesta de solidaridad y mensajes de apoyo por parte de fanáticos y colegas del ámbito deportivo nacional ante la contingencia.

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