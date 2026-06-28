Compartir

Colombia igualó sin goles vs Portugal y dejan como resultado el primer puesto de la zona K para los cafeteros en el Mundial 2026.

Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanzó a los dieciseisavos de final, donde se medirá ante la selección de Ghana.

Colombia vs Portugal Mundial

El compromiso internacional tuvo como la gran figura del partido al mediocampista Gustavo Puerta, quien impuso condiciones con autoridad frente al talento del centro del campo de Portugal.

Por parte del cuadro luso, el guardameta Diogo Costa fue el principal responsable de mantener el arco en cero tras registrar intervenciones decisivas ante los remates de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Luis Díaz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Así mismo, el ingreso desde el banco de suplentes de Juan Fernando Quintero aportó claridad y dinamismo en el ataque de la escuadra cafetera durante los minutos finales del cotejo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Rescataron con vida a nieta de Kelvim Escobar