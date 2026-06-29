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Las autoridades nacionales ofrecieron un balance oficial sobre el impacto en la infraestructura afectada por el reciente doble sismo.

Según el reporte de los cuerpos técnicos, se contabiliza un total de 2.501 edificaciones afectadas. Dentro de esta cifra global, se especificó que existen 774 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total y 585 registran colapso parcial.

Balance de infraestructura afectada sismo

Asimismo, las evaluaciones viales e institucionales arrojaron daños significativos en 1.645 carreteras y puentes, 38 centros hospitalarios y 44 centros comerciales a nivel nacional.

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