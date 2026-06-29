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Los cuatro músicos de la banda venezolana Van Der Dijs fallecieron tras el colapso de una estructura residencial durante los terremotos en el estado La Guaira.

Manuel Van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault se encontraban reunidos en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarenas, al momento del doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

Banda venezolana fallecieron en los terremotos

Tras el desplome de la infraestructura, los cuerpos de rescate lograron recuperar los restos de los artistas entre los escombros. El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) confirmó el deceso de la banda. Misma, que se había presentado recientemente en sus espacios.

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