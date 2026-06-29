Compartir

La selección de Canadá selló su pase como primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026. Derrotando 1-0 a Sudáfrica en un compromiso disputado en territorio estadounidense.

Un gol de Stephen Eustáquio en el minuto 90 le dio la clasificación histórica a la selección norteamericana en Los Ángeles.

Canadá Primer clasificado a Octavos

El encuentro se mantuvo equilibrado con intervenciones destacadas del guardameta sudafricano Ronwen Williams, quien contuvo los ataques generados por Tajon Buchanan y Jonathan David.

El ingreso de Alphonso Davies en el segundo tiempo otorgó mayor dinamismo a la ofensiva canadiense. Cuando el partido agonizaba, Stephen Eustáquio aprovechó un despeje defectuoso en la frontal del área para conectar un derechazo al ángulo y asegurar la victoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DSPORTS (@dsports)

Con este resultado, el conjunto dirigido por Jesse Marsch espera al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos en Portuguesa