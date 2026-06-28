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Las intensas lluvias registradas en la parroquia Chabasquén causaron el desborde del caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito en el estado Portuguesa.

El reporte meteorológico arrojó una medición pluviométrica de 114 milímetros en la zona afectada, producto de las continuas lluvias.

Lluvias y desborde de ríos en Portuguesa

Se constató el desborde de las quebradas ubicadas en los sectores del Comando de la Guardia, Los Guédez y La Escuelita 3.

Ante la situación de anegamiento, el tránsito por la Troncal 007, importante arteria vial que comunica con la parroquia Peña Blanca, permanece completamente restringido.

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Las condiciones climáticas se mantienen con precipitaciones de intensidad moderada, por lo que se exhorta a los usuarios a evitar las rutas rurales y los márgenes de los cuerpos de agua.

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