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La Fase de Grupos del Mundial 2026 finalizó con una jornada dramática y quedaron listos los dieciseisavos enfrentamientos de eliminación directa.

La última jornada del certamen deparó grandes emociones tras concretarse la clasificación con puntaje perfecto de la selección de Argentina y el liderato de Colombia.

Dieciseisavos del Mundial 2026

Entre los duelos más llamativos de la ronda de dieciseisavos de final destacan los compromisos de:

España vs Austria

Portugal frente a Croacia

México ante Ecuador

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Los partidos de eliminación directa se disputarán de forma consecutiva para definir a los clasificados a la siguiente instancia del torneo internacional.

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