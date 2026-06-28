La Fase de Grupos del Mundial 2026 finalizó con una jornada dramática y quedaron listos los dieciseisavos enfrentamientos de eliminación directa.
La última jornada del certamen deparó grandes emociones tras concretarse la clasificación con puntaje perfecto de la selección de Argentina y el liderato de Colombia.
Dieciseisavos del Mundial 2026
Entre los duelos más llamativos de la ronda de dieciseisavos de final destacan los compromisos de:
- España vs Austria
- Portugal frente a Croacia
- México ante Ecuador
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Los partidos de eliminación directa se disputarán de forma consecutiva para definir a los clasificados a la siguiente instancia del torneo internacional.
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