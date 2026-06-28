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Así quedaron los dieciseisavos del Mundial 2026

By Lubin Molero
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Dieciseisavos del Mundial 2026
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La Fase de Grupos del Mundial 2026 finalizó con una jornada dramática y quedaron listos los dieciseisavos enfrentamientos de eliminación directa.

La última jornada del certamen deparó grandes emociones tras concretarse la clasificación con puntaje perfecto de la selección de Argentina y el liderato de Colombia.

Dieciseisavos del Mundial 2026
Foto: Cortesía

Dieciseisavos del Mundial 2026

Entre los duelos más llamativos de la ronda de dieciseisavos de final destacan los compromisos de:

Los partidos de eliminación directa se disputarán de forma consecutiva para definir a los clasificados a la siguiente instancia del torneo internacional.

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