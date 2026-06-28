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Con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de evaluación e inspección técnica en diversas edificaciones de la región para determinar con precisión técnica cuáles se encuentran aptas para su uso y cuáles requieren atención especializada, fue establecida una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Carabobo y la Gobernación de Carabobo.

“Estudiamos todas las acciones que tenemos que llevar a cabo para identificar evaluar y corregir las afectaciones que hayan podido sufrir inmuebles, casa, estructuras en los 14 municipios del estado, por eso hemos creado una comisión mixta y articulada, que tendrá como prioridad el eje costero”, detalló el mandatario regional.

La mesa de trabajo contó con la presencia del Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava; además de Jesús París, el secretario de Infraestructura, Marcos Sosa, representantes de Protección Civil, la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, así como ingenieros, arquitectos y especialistas en obras y proyectos en Carabobo.

El gobernador Lacava enfatizó la importancia de establecer un canal de comunicación oficial y técnico, subrayando la necesidad de trabajar de manera unificada y evitar la propagación de rumores, teniendo como premisa el aval de especialistas en el área de inspecciones.

Como resultado de este encuentro, se conformó formalmente una comisión mixta encargada de certificar las acciones y trabajar en la contabilización y diagnóstico detallado de las edificaciones en todo el estado. Esta alianza busca brindar tranquilidad a los carabobeños, basando cada decisión en criterios técnicos y profesionales validados por las autoridades competentes.

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