El gobierno nacional, informó el lanzamiento de la página web para consultar el paradero de personas desaparecidas tras los sismos.
Las personas pueden ingresar al sitio web oficial y completar un formulario con el nombre, apellido o número de cédula del familiar buscado.
Personas desaparecidas página web
El sistema cruza los datos en tiempo real con los registros médicos de los centros de salud ubicados en La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo.
Así mismo, los organismos de seguridad y prevención, junto a la FANB, mantienen las labores de búsqueda incesante en las estructuras colapsadas para localizar sobrevivientes.
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La página web: www.localizapacientes.com
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