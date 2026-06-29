El cantante Daddy Yankee anunció una jornada de recaudación de donaciones en la isla de Puerto Rico con el propósito de socorrer a las víctimas en Venezuela.
El artista puertorriqueño habilitó un punto de acopio en San Juan para apoyar a los afectados por los recientes sismos.
Daddy Yankee recaudación para Venezuela
La actividad benéfica se llevará a cabo desde el lunes 29 de junio hasta el miércoles 1 de julio en las instalaciones del Estadio Hiram Bithorn, a partir de las 8:00 de la mañana.
Para este operativo se priorizará la recepción de agua potable, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios, medicamentos esenciales y artículos de higiene personal.
Ver esta publicación en Instagram
El llamado busca canalizar el apoyo de la población e instituciones puertorriqueñas hacia las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
Integrantes de esta banda venezolana fallecieron durante los terremotos