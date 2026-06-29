Compartir

El cantante Daddy Yankee anunció una jornada de recaudación de donaciones en la isla de Puerto Rico con el propósito de socorrer a las víctimas en Venezuela.

El artista puertorriqueño habilitó un punto de acopio en San Juan para apoyar a los afectados por los recientes sismos.

Daddy Yankee recaudación para Venezuela

La actividad benéfica se llevará a cabo desde el lunes 29 de junio hasta el miércoles 1 de julio en las instalaciones del Estadio Hiram Bithorn, a partir de las 8:00 de la mañana.

Para este operativo se priorizará la recepción de agua potable, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios, medicamentos esenciales y artículos de higiene personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DY (@daddyyankee)

El llamado busca canalizar el apoyo de la población e instituciones puertorriqueñas hacia las comunidades que sufrieron mayores daños materiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Integrantes de esta banda venezolana fallecieron durante los terremotos