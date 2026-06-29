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Héctor Lavoe sigue siendo el ícono salsero, el hombre de la calle que con su voz conquistó los escenarios. Hoy se cumplen 33 años del adiós del Cantante de los Cantantes, aquel 29 de junio de 1993 su corazón dejó de latir tras sufrir dos paros cardíacos.

Los últimos años del cantante no fueron los mejores, muchas cosas sucedieron a su alrededor que le fueron quintando la alegría que lo caracterizaba. Empezando por el consumo excesivo de drogas.

Héctor se sumía en los estupefacientes y eso fue dañando su organismo. La dolorosa muerte de su hijo Héctor “Tito” Pérez Junior cuando era un adolescente, este manipulaba un arma y recibió un disparo cuando estaba en casa.

33 años del adiós del Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe

La muerte de su suegra, Doña Gina había salido de casa y unos hombres intentaron asaltarla muriendo a causa de heridas de arma blanca. Era la madre de su gran amor Nilda “Puchi” Román, eso lo hundió más en la tristeza.

Otra mala noticia fue la muerte de su padre, Don Luis, todo eso fue mermando al cantante. El cual había caído en una depresión. De paso su apartamento se incendió tras un cigarrillo mal apagado.

Héctor estaba mal de salud debido a las complicaciones debido al VIH, se había infectado luego de usar jeringas con drogas. Además de un derrame cerebral que lo fue complicando en aquellos años noventa.

Una pausa, un disco y un fracaso

Lavoe tuvo una pausa y lanzó un disco, a pesar de tener una buena aceptación no llenaba los estadios. Sus presentaciones no eran las mismas de antes, cuando a las personas no les importaba esperarlo por horas, esta vez iba poca gente.

Un día como hoy moría el hombre más apreciado de la salsa, de hecho días antes había manifestado a otros salseros estar solo y sin amigos. Murió en un hospital de Nueva York, ciudad donde fue enterrado.

En el año 2002 luego de ser exhumado fue llevado hasta Puerto Rico donde sus restos descansan. Luego de todo eso, los clásicos como El Cantante, Periódico de Ayer y otros siguen sonando.

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