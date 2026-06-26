Compartir

El mensaje de Wilfrido Vargas a los venezolanos se hizo viral en la mañana de hoy viernes. El Rey del Merengue dijo que “no están solos”. Luego del terremoto del pasado miércoles el merenguero dominicano ha estado pendiente de lo que ocurre en el país.

Es por ello que organizará junto a los demás artistas del género una avanzada por Venezuela y por lo que se está viviendo. Dijo que Venezuela le abrió las puertas desde hace décadas es por ello que organizará una ayuda humanitaria.

El mensaje de Wilfrido Vargas a los venezolanos

Indicó que no están para diferencias, todo lo contrario están para ayudar a nuestro país luego de lo ocurrido. Es por ello que solicitó la ayuda con medicinas, ropa en buen estado, además de alimentos no perecederos.

Artículos de higiene personal, entre otros, esto sería enviado a nuestro país para las personas que lo perdieron todo. Wilfrido es uno de los artistas dominicanos más queridos en nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wilfrido Vargas (@wilfridovargas_oficial)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas