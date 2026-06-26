Compartir

El mundo de la farándula venezolana sigue esperando noticias sobre las actrices Yorgelis Delgado y Gabriela Fleritt. Ambas desaparecidas desde el día miércoles 24 de junio, luego del doble terremoto.

Desde el miércoles, los familiares de ambas no han tenido noticias sobre ellas, tanto Delgado como Fleritt vivían en La Guaira. Los familiares de Yorgelis han criticado el papel de algunos portales de noticias.

Esto por dar como “fallecida” a Yorgelis, es por ello que los familiares esperan seguir esperando noticias sobre ella. Delgado es recordada por sus actuaciones en Venevisión y el Club de los Tigritos en los años noventa.

Actrices Yorgelis Delgado y Gabriela Fleritt siguen desaparecidas

De igual modo, siguen esperando noticias por Gabriela Fleritt, la estelar actriz y humorista recordada por estar durante varios años en el elenco de Bienvenidos; con Miguel Ángel Landa, sigue desaparecida. Fleritt vivía en La Guaira.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas