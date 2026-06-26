Compartir

Hoy viernes 26 de junio de 2026, Funvisis reportó sismos en estas zonas del país. Desde las doce de la medianoche la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha estado informando sobre estos temblores.

En cuanto a la cifra de réplicas en el país, la presidenta encargada dijo en el boletín de esta mañana que se han reportado 214.

A las 12:19 minutos de la medianoche en San Felipe, estado Yaracuy se reportó el primer sismo del viernes. Con una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter y una profundidad de 9.2 kilómetros.

Luego a la 1:30 también en San Felipe, indicaron de un sismo de 3.8 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 7.6 kilómetros. El epicentro fue reportado a 29 kilómetros al noreste de San Felipe.

Funvisis reportó sismos en estas zonas del país hoy viernes

A las 3:08 minutos el temblor fue reportado en Isla La Tortuga con una magnitud de 3.4 grados. Con una profundidad de 19 kilómetros, epicentro a 32 kilómetros al oeste de esa isla en el Mar Caribe.

En La Guaira, se ubicó un sismo a las 3:38 minutos de la madrugada, con una magnitud de 3.7 grados en la Escala de Richter. Teniendo una profundidad de 2.2 kilómetros en la Escala de Richter.

Luego se reportaron tres sismos en San Felipe, como otros en la zona de Naiguatá. También en Boca de Aroa. No se han reportado sismos hacia el occidente del país en las últimas horas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas