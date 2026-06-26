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Esto es lo que se sabe del servicio del Metro de Valencia

By Danny Valdiviezo
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servicio del Metro de Valencia

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Danny Valdiviezo
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El servicio del Metro de Valencia, sigue suspendido, luego del terremoto reportado el pasado miércoles 24 de junio de 2026 en el país. El transporte subterráneo no ha trabajado en los últimos días debido a los protocolos de seguridad.

Dicho evento sísmico registrado el miércoles, hizo que en horas de la noche se hiciera oficial la suspensión de las labores, tanto del Metro valenciano como el de Caracas. De igual modo, el servicio de ferrocarril del estado Miranda y Caracas.

Servicio del Metro de Valencia

Al ser consultados, el día de hoy sobre el servicio en la capital carabobeña indicaron que el mismo sigue suspendido hasta nuevo aviso. Esto debido a las estrictas normas de seguridad implantadas por la empresa de transporte.

“Buenos días, debido al evento sísmico registrado el día 24 de junio y por estrictas razones de seguridad, el servicio comercial se encuentra temporalmente suspendido”; dijo el servicio de transporte subterráneo.

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SourceMetro de Valencia
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