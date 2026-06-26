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Rescatistas de El Salvador, México, Estados Unidos y Suiza llegaron al país luego de las once de la noche de ayer jueves 25 de junio de 2026. El contingente arribó a la Base Aérea Libertador en Aragua.

Por su parte, el contingente de Estados Unidos llegó por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Estos grupos tienen experiencia en trabajo de desastres recientemente en Indonesia como en Turquía.

Estos empezaron desde ya los protocolos de rescate en el estado La Guaira como en Caracas y otras zonas. Además tienen experiencia en trabajo en zonas de desastre, llegaron además con perros rescatistas y equipos especiales.

Rescatistas de El Salvador, México, Estados Unidos y Suiza arribaron al país

El gobierno venezolano, había anunciado la llegada de este contingente a Maiquetía, como en Aragua. La búsqueda de sobrevivientes se sigue realizando en las zonas donde hay edificios derrumbados.

Estos estarán desplegados en las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido el pasado miércoles 24 de junio. Luego de las seis de la tarde de ese día se reportó el doble terremoto con epicentro en San Felipe, Yaracuy.

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