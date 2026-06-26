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Carlos Mendoza en los Mets de Nueva York, fue despedido, el estratega venezolano quedó cesante del equipo de “La Gran Manzana”. La gerencia metropolitana ante los resultados de esta temporada decidió dejarlo en libertad.

El equipo no ha sido el mismo del año pasado y esta campaña desde el arranque ha presentado muchos problemas. Tanto en el pitcheo como en la ofensiva es por ello que decidieron despedirlo.

Mendoza no pudo esta campaña con el equipo, presentando problemas que lo dejaron en el sótano desde los primeros encuentros. Hasta ahora tendrán un mánager interino en el equipo metropolitano.

Carlos Mendoza en los Mets de Nueva York, despedido

“Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él a diario”, declaró David Stearns, presidente de operaciones de béisbol, en un comunicado de prensa que anunciaba el cambio. “El impacto de Carlos en nuestros jugadores, personal y cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Lamentablemente, sabemos que no estamos a la altura y que el cambio es necesario para seguir adelante”, expresó Stearns.

Andy Green estaría como un mánager encargado, tratando de llevar el equipo en lo que resta de campaña. Mendoza había destacado a la prensa en las últimas horas que estaba descontento por los errores defensivos.

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