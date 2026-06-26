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El servicio de internet satelital de SpaceX, Starlink, anunció que estará disponible de manera gratuita durante un mes a sus clientes en Venezuela, tras los terremotos que afectaron varias zonas del país.

La compañía informó que trabaja para restablecer las telecomunicaciones en los sitios más afectados por el doble evento sísmico. Asimismo, el acceso gratuito entró en vigencia este jueves 25 de junio y finalizará el próximo 25 de julio.

De manera similar, el servicio se activará de manera automática en los clientes activos, sin necesidad de trámites adicionales. Igualmente, los usuarios que ya habían cancelado el mes correspondiente, recibirán el reembolso en los próximos días.

For those impacted by the devastating earthquakes in Venezuela, Starlink is providing free service through July 25 to new and existing customers. We’re also working to rapidly deploy Starlink terminals and restore connectivity to the hardest-hit areas → https://t.co/QDjq988jt0 — Starlink (@Starlink) June 25, 2026

Despliegue de emergencia en las zonas afectadas

Starlink no solo ofrecerá internet gratis durante un mes, también ofreció reemplazo gratuito para las antenas dañadas por los terremotos ocasionados en Venezuela. En la misma línea, los usuarios deberán contactar a soporte técnico para solicitar un nuevo equipo sin costo adicional.

También anunció el despliegue de terminales adicionales hacia las áreas más afectadas del territorio nacional. Dicha conectividad de emergencia, será destinada a hospitales, centros de atención humanitaria y equipos de rescate que operan en los sitios más afectados del país.

El anuncio por parte de la compañía de Elon Musk, cobra importancia debido a la interrupción de los servicios de telefonía, internet y electricidad en diferentes zonas de La Guaira y Caracas, al igual que en otras localidades.

Además, el municipio Chacao instaló antenas Starlink en la Plaza de Los Palos Grandes como uno de los puntos de conectividad de emergencia.

¿Cómo activar el servicio gratuito en Venezuela?

Mientras tanto, Starlink indicó cómo se aplicará el servicio de internet gratis para garantizar la comunicación en medio de los terremotos ocurridos en Venezuela:

Usuarios activos: No necesitarán de ningún trámite, el saldo se les acreditará de manera automatizada. Clientes con cuentas inactivas: Recibirán un crédito especial y podrán reactivar el servicio de inmediato sin costo. Nuevos usuarios: Las personas que adquieran un kit satelital, deberán ponerse en contacto con servicio técnico para activar el sistema gratuito hasta el próximo 25 del mes entrante.

Otras informaciones

Por otro lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos se elevó a 589 personas. De igual manera, afirmó que hasta el momento han podido rescatar a más de 2.800 personas las cuales se encuentran siendo atendidas en los centros de salud.

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