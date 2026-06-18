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¡Carabobo es territorio MultiMax! La multimarca líder del país inauguró por todo lo alto su nueva sede en Mañongo este jueves 18 de junio, marcando un nuevo hito en su trayectoria al alcanzar las 48 tiendas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Con una asistencia masiva durante su primer día de apertura, los visitantes no solo pudieron conocer los más de 10.000 metros cuadrados de innovación de la nueva sucursal, si no que también vivieron una experiencia inolvidable: concursos, degustaciones, transmisiones en vivo, precios imperdibles, invitados especiales, grandes oportunidades las mejores marcas nacionales e internacionales y muchas sorpresas más.

“¡Naguanagua, gracias por hacer de esta inauguración el evento más increíble! Para MultiMax, cada nueva tienda en Venezuela es un nuevo hito, pero Carabobo siempre tendrá un sentimiento mucho más especial al ser el estado donde comenzó nuestro sueño de llevar la mejor tecnología a cada rincón del país. Gracias por siempre confiar en nosotros” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CLX Group.

Como parte de las sorpresas que preparadas por MultiMax, la multimarca más grande de Venezuela activó una jornada especial CrediMax para sus clientes Diamante Premium en MultiMax Mañongo, con la que podrán acceder a compras por cuotas, sin intereses, con un 0% de inicial.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga informó que esta oportunidad solo estará disponible durante la inauguración de MultiMax Mañongo, por lo que invitó al público carabobeño a visitar la nueva sede ubicada en la Autopista del Este, vía de servicio Mañongo, donde podrán aprovechar las promociones extraordinarias.

Para conocer todos los detalles de esta gran apertura, sigue las plataformas digitales de @multimax en Instagram. También, visita el portal web oficial de www.multimax.com.ve donde encontrarás toda la información actualizada sobre los eventos, ventas activas y próximas inauguraciones.

¡Tus compras más fáciles con Autopago de MultiMax!

En su constante búsqueda por optimizar la experiencia de sus usuarios, MultiMax presentó oficialmente su nueva modalidad de “Autopago” en la sucursal Mañongo. Esta nueva funcionalidad llegó para hacer más fácil la vida de los clientes, quienes ahora podrán adquirir sus productos favoritos de una forma mucho más rápida.

Comprar con Autopago de MultiMax es muy sencillo. Con la cámara de tu teléfono, escanea el código QR que te llevará a una página web donde podrás registrar tus productos y armar un carrito de compras. Para ello, necesitarás activar en tu navegador el acceso a la cámara de tu teléfono y ubicación, esto último con el fin de verificar el stock disponible dentro de la tienda.

Una vez hayas encontrado todo lo que buscabas, abre tu carrito y selecciona la opción “Pagar Ahora”. Siguiendo estos pasos, estarás mucho más cerca de llevarte a casa toda la innovación de las mejores marcas en Venezuela.

¡MultiMax abrió sus puertas en Mañongo!

¡Carabobo vivió un día de otro nivel en la inauguración de Mañongo! Celebrando la llegada de su nueva tienda, MultiMax abrió las puertas de su nuevo establecimiento a las 10:00 a.m. ante una marea de personas que esperaban pacientemente a las afueras del local para adquirir sus productos.

Tomándose un descanso de sus labores en los almacenes de CLX Group, Neo, el innovador androide y Daggy, el increíble Cyberdog, llevaron alegría a las familias carabobeñas, sorprendiéndolas con increíbles trucos y funciones de última generación impulsadas por la IA.

Los presentes también pudieron compartir momentos inolvidables junto a los invitados especiales: Diana Silva, José Andrés Padrón, Luis Olavarrieta, Mabel Yeah, María Gabriela Rico, José Ramón Barreto, Karlys Romero, Anmarie Camacho, Nunu El Aridi e Influedsel, quienes visitaron la tienda para llevar alegría a las familias asistentes del jueves.

La jornada inaugural contó con la transmisión en vivo de algunas de las señales radiales más influyentes del estado: Alta Tensión de La Mega y Radio América, quienes informaron de primera mano todos los detalles del evento y anunciaron los precios especiales por la inauguración de MultiMax Mañongo.

Otro de los grandes atractivos de la apertura fue la presentación oficial de un imponente mural de 190 metros de longitud de MultiMax, considerado una de las intervenciones artísticas más grandes de Carabobo, visible desde la Autopista del Este de Valencia.

La pieza, creada en colaboración con la muralista carabobeña Camila Robles, ofrece un recorrido visual que exalta todos aquellos elementos que nos unen como venezolanos, destacando la familia, el potencial de nuestros jóvenes, la innovación, así como la pasión por el deporte a través de espacios dedicados a al béisbol, a la Vinotinto y a la CLX Night Run, la carrera nocturna que se ha convertido en un símbolo de tradición para esta región.

Asimismo, esta obra de arte muestra un mapa de Venezuela que celebra la expansión y cercanía de MultiMax con las familias de todo el país.

Segundo y tercer día en MultiMax Mañongo

Como parte de las actividades del segundo día, este viernes 19 de junio, Nasar Dagga y el equipo de MultiMax han preparado un cronograma imperdible que incluye el regreso de Neo y Daggy a la sucursal de Mañongo. Entre los visitantes especiales de la jornada, se encuentran Fernanda Zabian, Leonardo Villalobos, Dariana Alvarado, Adriana Marval, Gemeli Pinto y Kelly Parra quienes recorrerán la tienda para llevar juegos y dinámicas especiales para los asistentes de la apertura de MultiMax.

Asimismo, se harán presentes las unidades móviles de Circuito Líder, Radio Show y Bonchona, para llevarle a toda la audiencia el minuto a minuto de esta jornada inigualable.

Por si fuera poco, la adrenalina estará al máximo con la llegada del esperado Ciclón de Premios de MultiMax. Prepárate para participar en esta esperada e interactiva dinámica, donde pondrás a prueba tu agilidad para llevarte a casa espectaculares premios en productos.

La emoción continuará por todo lo alto el día sábado 20 de junio, donde el público de MultiMax Mañongo podrá compartir con algunos de sus influencers favoritos: Roxana Diaz, Carlos Guillermo Haydon, Isabella Rodríguez, Endrina Yepez, Mario Bruno, Alejandra Conde, Gregorio Rojas y Sabrina Veris, quienes regalarán momentos inolvidables a todos los asistentes.

¡Aprovecha tu cupo CrediMax!

Si eres cliente CrediMax o CrediMax Premium, esta es tu oportunidad para adquirir la mejor tecnología de MultiMax a precios que solo ocurren en las inauguraciones de MultiMax. Adquiere tus productos favoritos y realiza un Pronto Pago a través de la app PriorityMax para participar en el concurso de junio de más de 200 ganadores para usuarios CrediMax.

Entre los premios imperdibles por los que estarás concursando, se encuentran: Un carro 0 KM, 3 motocicletas 0 KM, 5 viajes todo incluido a Margarita, 10 antenas Starlink y mucho más.

Recuerda que cada dólar adelantado en el pago de tus cuotas CrediMax y CrediMax Premium equivale a un boleto en este concurso que MultiMax realiza cada mes.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Bajo la visión de expansión de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, MultiMax se consolida como la principal referencia tecnológica del país. La multimarca cuenta con presencia en 22 regiones alrededor de todo el país como: Monagas, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo y la ciudad de Caracas.

Descubre los mejores precios especiales de la multimarca más grande del país a través de su portal oficial, www.multimax.com.ve, así como en redes sociales, @multimax, donde día a día se publica la información más actualizada, productos, aperturas y novedades de MultiMax en Venezuela.

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