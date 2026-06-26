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En horas de la mañana de hoy reportaron temblores en Maracay y Naiguatá en La Guaira. La información la dio a conocer Funvisis a través de sus redes sociales, estos fueron de magnitud 2 y 3.

A las 11:07 minutos de la mañana, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas dio a conocer un movimiento telúrico de 3.3 grados en la escala de Richter. De una profundidad de 4.7 kilómetros.

Este sismo tuvo un epicentro de nueve kilómetros al suroeste de Naiguatá en La Guaira. Sin que hasta ahora se informe daños sobre viviendas o vialidad en esa zona del país.

Reportaron temblores en Maracay y Naiguatá

Más temprano, Funvisis dio a conocer de un sismo a 40 kilómetros al norte de Maracay con una profundidad de 3.8 kilómetros. A las 10:30 minutos de la mañana reportaron el temblor de magnitud 3.7 grados en la Escala de Richter.

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