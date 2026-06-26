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El grandeliga venezolano Ronald Acuña Jr. expresó su profunda angustia y solidaridad sobre el destructivo terremoto que afectó al país este miércoles 24 de junio.

Desde el extranjero, el jardinero de los Bravos de Atlanta compartió un sentido mensaje que refleja la desesperación de los migrantes al intentar contactar a sus seres queridos en medio de la catástrofe.

Ronald Acuña sobre los terremotos

El nativo de La Sabana describió el impacto emocional de la distancia, confesando la ansiedad de llamar con el corazón acelerado y esperar un mensaje que confirme el bienestar de su familia.

La publicación del pelotero, acompañada de símbolos de duelo, se suma a las reacciones internacionales. El sismo ya deja un saldo preliminar de 188 fallecidos, miles de heridos y personas atrapadas.

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