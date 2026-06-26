Compartir

En respuesta a los recientes eventos sísmicos que han impactado con mayor intensidad a los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la activación inmediata de un plan especial de atención y contingencia.

Desde las instalaciones del Aeropuerto Bartolomé Salom de Puerto Cabello, el mandatario regional informó que un equipo multidisciplinario, conformado por más de mil hombres y mujeres, ha sido desplegado para recorrer las zonas afectadas. También, evaluar daños y brindar asistencia directa a las familias que lo requieran.

Gobernador Rafael Lacava con plan de atención

«Todo nuestro gobierno está en la calle, trabajando sin descanso para atender esta emergencia» enfatizó el Gobernador Lacava durante el despliegue.

El dispositivo cuenta con maquinaria pesada, equipos de rescate y personal de salud, quienes se mantienen en monitoreo constante de la situación. Las autoridades hacen un llamado a la calma a toda la colectividad y aseguran que se mantendrán en los territorios afectados hasta garantizar la total recuperación y seguridad de los ciudadanos.

“En Juan José Mora fue donde tuvimos más impacto desgraciadamente por la cercanía con el epicentro y tuvimos nueve fallecidos en esta lamentable situación. Quiero expresar mi pesar a quienes perdieron a sus seres queridos y viviendas, por eso están siendo atendidos inmediatamente por el Gobierno Nacional, Regional y Municipal”

Balance de afectaciones en Carabobo

La máxima autoridad regional, ofreció un balance luego de las inspecciones realizadas en todo el estado, por lo que anunció el cierre total del distribuidor Palma Sola sentido Morón-Coro.

Este se encuentra ubicado en el municipio Juan José Mora y será cerrado tras la fuerte grieta que se generó en el asfalto.

«Entre las zonas afectadas se encuentran los edificios de Colinas de Mara donde habitan 200 familias, son casi mil personas, papá Dios metió su mano para que estos edificios no se cayeran».

«En Puerto Cabello también tenemos edificios muy afectados, con este sismo de magnitud 7.5. Son más de 25 viviendas derrumbadas en 18 sectores de Morón y 6 sectores de la parroquia Urama». Detalló luego de la Sala Situacional instalada en la sede de la Policía de Juan José Mora.

Explicó que este despliegue enlaza al Gobierno Nacional, Regional y Municipal. Permitiendo la creación en tiempo récord de centros de acopio en todas las sedes de los bomberos municipales y alcaldías de todo el estado. Articulando así la distribución correcta a las áreas que más lo requieran.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Tsunami el canino que localizó a un sobreviviente bajo los escombros