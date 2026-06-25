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Tsunami el canino que localizó a un sobreviviente bajo los escombros

By Lubin Molero
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Tsunami el perro rescatista de Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un perro rescatista de Venezuela llamado Tsunami localizó con vida a un sexagenario atrapado bajo los escombros de un edificio residencial colapsado en la ciudad de Caracas.

El rescate se ejecutó en las Residencias Rita, una estructura de ocho pisos ubicada en el sector de San Bernardino. Lugar, donde los Equipos Caninos de Intervención en Desastres mantienen despliegues de búsqueda.

Tsunami el perro rescatista de Venezuela

Esta historia resalta en el marco del balance técnico presentado tras los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la región central del país.

Tsunami, quien cuenta con experiencia previa en emergencias nacionales e internacionales, demostró la efectividad de las brigadas caninas frente a las complejidades estructurales.

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ViaEl Espectador - La Red Zoocial
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