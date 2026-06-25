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Para precisar cuántas réplicas van en Venezuela durante el simulacro, Jorge Rodríguez informó este jueves 25 de junio el registro de 138 sismos.

El parlamentario precisó que, al sumar los dos movimientos telúricos de magnitudes 7,5 y 7,2 planteados desde la tarde del miércoles, la red de vigilancia sismológica de Funvisis registra un total de 140 eventos dentro del escenario evaluado.

Cuántas réplicas van en Venezuela

Rodríguez detalló que este momento plantea la situación más crítica registrada en el país en materia de desastres naturales en los últimos 30 años. Creando fuertes niveles de destrucción en la Gran Caracas, La Guaira, Aragua y Carabobo.

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