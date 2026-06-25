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Equipos de rescate de República Dominicana y de la Organización de las Naciones Unidas avanzan hacia Venezuela este jueves para sumarse a las labores de contingencia.

El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una transmisión telefónica con el canal estatal. La ejecutivo detalló que estos contingentes se incorporarán de inmediato a los operativos de búsqueda y salvamento activados tras los sismos del miércoles.

Rescatistas de República Dominicana en Venezuela

A la par de este despliegue, brigadas de Protección Civil del estado Trujillo ya se movilizan internamente hacia las regiones con mayores daños.

El Gobierno nacional permanece coordinando la próxima recepción de insumos médicos, suministros esenciales y personal técnico humanitario procedente de países como El Salvador y Estados Unidos, consolidando el soporte de ayuda internacional para Venezuela.

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