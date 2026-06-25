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Si el mar retrocede de forma inusual, repentina y deja grandes extensiones de arena seca al descubierto, debes huir inmediatamente a pie hacia zonas altas. Al menos a 30 metros sobre el nivel del mar o tierra adentro.

Esta es una señal natural clave de que puede ocurrir un tsunami. Debes retirarte en calma, siempre que vayas a la playa o vivas cerca de ella debes estar pendiente. Ayer ocurrió en Venezuela durante el terremoto.

¿Qué hacer si el agua de una playa retrocede?

Una vez que el agua se recoge, actúa con rapidez y sin dudar.

Abandona la playa: No te detengas a recoger pertenencias ni a grabar.

Busca altura: Sube a un terreno elevado, colina o edificio alto. Si no hay altura cerca, aléjate al menos a 1 kilómetro de la costa.

Alerta a otros: Grita o avisa a las personas a tu alrededor, pero no te detengas si no te escuchan.

Mantente a salvo: Un tsunami no es una sola ola; son varias que pueden llegar durante horas. No regreses hasta que las autoridades oficiales indiquen que es seguro.

¿Por qué se recoge el agua?

Hay dos motivos principales por los que el agua puede alejarse de la costa:

Señal de tsunami (Emergencia)

Es un fenómeno llamado retiro de marea. El fondo del mar queda expuesto porque la succión del agua alimenta la ola gigante que viene detrás. El agua regresa de forma rápida, súbita y violenta.

Marea baja (Proceso natural)

El mar también se retira diariamente debido a los ciclos lunares y la gravedad.

El agua baja lentamente, dejando conchas, piedras y algas. No deja grandes extensiones inusuales de arena seca. El mar vuelve a subir de forma predecible y paulatina. Para aprender a identificar una corriente de resaca y cómo actuar si quedas atrapado en ella.

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