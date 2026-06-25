Compartir

El segundo balance de los sismos fue ofrecido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez quien indicó sobre la cifra de decesos debido al terremoto registrado ayer. A la una y 50 minutos de la madrugada dio dicho balance desde el Palacio de Miraflores.

Resaltó que hasta ahora se maneja la cifra de 164 fallecidos como de 970 heridos en este segundo balance. Siendo las zonas más afectadas, La Guaira como otros estados del país. Comentó que varioas mandatarios del mundo han ofrecido ayuda a Venezuela.

Segundo balance de los sismos

Entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Nayib Bukele de El Salvador, Lula Da Silva de Brasil, entre otros. Además de los gobiernos de Turquía, China, Cuba, entre otros, quienes han ofrecido rescatistas.

En la zona de La Guaira se han registrado la caída de varios edificios, como se ha reportado en varias zonas de Caracas. Se espera un balance más ampliado del terremoto que ocurrió ayer en el país y que afectó a varios estados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas