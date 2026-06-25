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El clima hoy 25 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Situación General, Se estima un incremento progresivo de la cobertura nubosa, la cual podría estar acompañada de precipitaciones de intensidad variable especialmente en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Mongas, Anzoátegui, Apure/Barinas, Guárico/Portuguesa/Cojedes, gran Caracas, la Guaira, Aragua, los Andes y Zulia. El resto del país continuara con nubosidad parcial alternando con zonas despejadas. Sin embargo no se descartan precipitaciones de menor intensidad en zona de Carabobo, Lara, Yaracuy y Falcón.

Análisis de Superficie: En el Atlántico Norte resalta un sistema de Alta Presión de 1027 hPa; asimismo, diversos frentes que se extienden hasta EE.UU. Ondas tropicales: N° 17 en el oceano Pacifico, la N° 18 desplazandose sobre Panamá, la N° 19 en transito del centro al occidente venezolano, la N° 20 ubicada sobre el Océano Atlántico central Tropical. Se mantienen La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) muy activa y la Vaguada Monzónica, se extiende desde el pacifico hasta el norte de Colombia.

Clima hoy 25 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en el estado Monagas, con 37 grados para hoy en los estados Zulia y Falcón, dijo el INAMEH en su reporte. Con temperaturas sobre los 32 grados en el centro del país especialmente en Cojedes, Guárico, Aragua y Carabobo.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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