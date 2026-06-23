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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) anunció que tres ondas tropicales se esperan en el país. Empezando desde mañana 24 de junio, con la onda número 18 la cual se encuentra sobre la Guayana Esequiba.

Esta se desplaza con una velocidad de 18 kilómetros por hora, con mal tiempo además de lluvias y lloviznas. Esta llegará al oriente del país en las próximas horas, interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical.

Tres ondas tropicales se esperan en el país en los próximos días

Luego de esta onda, se espera la número 19 la cual viene desplazándose por el Océano Atlántico con una velocidad de 20 kilómetros por hora. Se espera que llegue el jueves en horas de la tarde.

La Onda Tropical 20 se encuentra en la actualidad al suroeste de Cabo Verde y se desplaza a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Dijo el INAMEH que esta podría llegar al país los días 29 o 30 de junio.

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