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En horas de la mañana de hoy 23 de junio de 2026 reportaron un accidente vial en la Carretera Nacional Guacara. El hecho lo dio a conocer el cuerpo de bomberos de Guacara, quienes atendieron la situación presentada entre una moto y una camioneta.

Esto en la carretera nacional a la altura de una de las entradas de la urbanización Ciudad Alianza. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va del presente mes.

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Accidente vial en la Carretera Nacional Guacara dejó un lesionado

“Atendimos de manera inmediata el reporte de un accidente vial registrado entre una moto y una camioneta. Brindando los primeros auxilios y el soporte técnico oportuno a los involucrados en el hecho”; dijeron los bomberos de ese municipio.

“Hacemos un llamado de conciencia y reflexión a todos los conductores y motorizados: la prudencia al volante, el respeto a las leyes de tránsito y el uso correcto del casco salvan vidas”; comentaron los bomberos en sus redes sociales.

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