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Accidente vial en la Carretera Nacional Guacara dejó un lesionado

By Danny Valdiviezo
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Accidente vial en la Carretera Nacional Guacara

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Danny Valdiviezo
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En horas de la mañana de hoy 23 de junio de 2026 reportaron un accidente vial en la Carretera Nacional Guacara. El hecho lo dio a conocer el cuerpo de bomberos de Guacara, quienes atendieron la situación presentada entre una moto y una camioneta.

Esto en la carretera nacional a la altura de una de las entradas de la urbanización Ciudad Alianza. El accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va del presente mes.

Accidente vial en la Carretera Nacional Guacara dejó un lesionado

“Atendimos de manera inmediata el reporte de un accidente vial registrado entre una moto y una camioneta. Brindando los primeros auxilios y el soporte técnico oportuno a los involucrados en el hecho”; dijeron los bomberos de ese municipio.

“Hacemos un llamado de conciencia y reflexión a todos los conductores y motorizados: la prudencia al volante, el respeto a las leyes de tránsito y el uso correcto del casco salvan vidas”; comentaron los bomberos en sus redes sociales.

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