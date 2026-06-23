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La venta de cemento regulado en el país sigue, y a esta hora ya está activa dicha venta en varios estados. Aprovecha si te encuentras en estas entidades para que puedas hacer la compra de sacos correspondientes.

La Corporación Socialista del Cemento dio a conocer los puntos donde se estará vendiendo el cemento. Esto en el oriente, zonas de occidente, los llanos, área metropolitana de Caracas, entre otras zonas.

Venta de cemento regulado hoy

Anzoátegui: Municipio Anaco, específicamente en la parroquia Anaco, bajo la coordinación de la Comuna “Guerreros de la Patria”.

Aragua: Municipio Zamora, parroquia Villa de Cura, situado en la Comuna “Socialista Nuestra Señora de las Mercedes”. .

Barinas: Municipio Barinas, en la parroquia El Carmen, concentrando la actividad en la Comuna “Soldados de Chávez”.

Distrito Capital: Municipio Libertador, el operativo se localiza en dos frentes. El primero está en Antímano, articulado por la Comuna “Unidad y Fuerza Bolivariana”. El segundo punto se encuentra activo en La Pastora, a cargo de la Comuna “India Apacuana”.

Miranda: Municipio Tomás Lander, parroquia Ocumare del Tuy, específicamente en la Urbanización El Placer de Marare.

Falcón: Municipio Miranda, parroquia San Antonio, atendida por la Comuna “28 de Julio Chávez Vive”.

Guárico: Municipio Juan Germán Roscio, parroquia San Juan de los Morros, situándose en el Consejo Comunal Valle de los Morros.

Monagas: Municipio Sotillo, en la parroquia Barrancas del Orinoco, por medio de la Comuna “Negro Primero”.

Portuguesa: Municipio Araure, específicamente en la Avenida Los Pioneros, frente a Maquinarias Cadelma, en el Galpón Vencemos.

Sucre: Municipio Sucre, parroquia Altagracia, a través de la Comuna “03 de Febrero, Mariscal Sucre”.

Delta Amacuro: Municipio Casacoima, parroquia Manuel Piar, específicamente en el sector coordinado por la Comuna “La Casona”.

Táchira: Municipio Bolívar, parroquia San Antonio del Táchira, concentrándose en el Circuito Centro.

Zulia: Municipio San Francisco, parroquia Estrella del Sur, con base en la comuna “Estrella del Sur”.

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