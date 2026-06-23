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Sexagenaria murió al caer de un octavo piso en Porlamar

By Redacción Carabobo
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Sexagenaria murió al caer de un octavo piso en Porlamar
Foto: Noticias de Aquí.

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Las autoridades se mantienen en investigación, una sexagenaria murió al caer de un octavo piso en la avenida Bolívar de Porlamar en el estado Nueva Esparta. El trágico hecho ocurrió en horas de la mañana de ayer lunes 22 de junio de 2026.

Las personas enseguida reportaron la novedad a los números de emergencia, paramédicos como autoridades estuvieron en el hecho. La mujer de 60 años de edad quedó identificada como Dalia Canelón.

Sexagenaria murió al caer de un octavo piso en Porlamar

El cuerpo sin vida de la mujer fue llevado a la sede de medicina forense de la capital neoespartana. El hecho causó profunda conmoción entre los habitantes de la concurrida avenida.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas realizó el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones del caso.

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