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Luego del 5 de julio está previsto que se reanude la discusión del salario en Venezuela. Esta actualmente se encuentra en una prórroga de 30 días, que empezó el pasado 3 del presente mes.

Como es conocido el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, es por ello que se organizó dicha discusión desde el pasado mes de mayo. Este diálogo está establecido por la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales.

La misma se estaría celebrando en Caracas luego de la fecha antes mencionada. Para esa fecha se debe instalar una comisión que sea la encargada para la discusión del nuevo sueldo en el país.

El motivo de la prórroga se debe a los compromisos de la agenda global, como la participación de delegaciones de trabajadores. Además de empleadores y del ejecutivo que se discute en la 114° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizada por la OIT en Ginebra, Suiza.

Es por ello que se consideró indispensable congelar el debate de las mesas locales. De esta manera, se elevarán propuestas como estatus de convenios internacionales. Con los estatus que dé el máximo órgano rector del trabajo en el continente europeo.

Discusión del salario en Venezuela

Además de esto se hará una solicitud formal para que se funde el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. De esa manera se podrá adiestrar de forma profesional a la fuerza laboral que hay en el país.

Otro de los puntos para el futuro es consolidar mecanismos técnicos para expandir el ingreso de trabajadores al sistema de educación superior en el país.

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