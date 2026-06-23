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Noruega y Argelia triunfantes en la jornada de ayer lunes 22 de junio de 2026. Los vikingos dieron cuenta de Senegal con pizarra de 3×2 en el Grupo I. En el Grupo J, Argelia dominó a Jordania 2×1.

La jornada de hoy de la Copa del Mundo FIFA 2026 empezará a la una de la tarde con el interesante partido entre Portugal y Uzbekistán. Se espera que la selección lusa pueda unirse y marcar los goles que le den el triunfo, se les vio muy mal ante la República Democrática del Congo.

A las cuatro de la tarde, Inglaterra ante Ghana, a los ingleses se les vio bien en el primer partido y se verá que traen hoy. Ghana no ha mostrado aun su mezcla de ofensiva y defensa en esta cita mundialista.

Noruega y Argelia triunfantes y la jornada de hoy

Luego a las 7:00 de la noche, Panamá va contra Croacia en la jornada del Grupo L. Panamá tiene que saber jugar contra la experiencia de los croatas, encabezada por Luka Modric. Los croatas siguen siendo peligrosos.

A las diez de la noche, Colombia se mide a la República Democrática del Congo en el Grupo K. Los colombianos ya conquistaron tres puntos ante Uzbekistán, pero hoy van contra los del Congo.

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