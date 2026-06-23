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Colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó una persona lesionada

By Redacción Carabobo
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Colisión de moto y vehículo en Naguanagua

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Una colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó a una persona lesionada, el hecho ocurrió ayer lunes 22 de junio en la avenida Universidad con avenida 181. Informó el Grupo de Rescate de ese municipio.

La mujer recibió atención prehospitalaria por parte de Protección Civil Naguanagua luego de la colisión entre ambos vehículos. Una mujer presentó contusión en extremidades inferior y superior izquierda.

Colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó una persona lesionada

Además de una contusión en el parietal izquierdo de la cabeza. La dama fue atendida por los funcionarios luego del accidente. Las otras personas involucradas en la colisión no presentaron lesiones

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SourceGrupo de Rescate Naguanagua
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