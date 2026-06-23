Compartir

Una colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó a una persona lesionada, el hecho ocurrió ayer lunes 22 de junio en la avenida Universidad con avenida 181. Informó el Grupo de Rescate de ese municipio.

La mujer recibió atención prehospitalaria por parte de Protección Civil Naguanagua luego de la colisión entre ambos vehículos. Una mujer presentó contusión en extremidades inferior y superior izquierda.

Colisión de moto y vehículo en Naguanagua dejó una persona lesionada

Además de una contusión en el parietal izquierdo de la cabeza. La dama fue atendida por los funcionarios luego del accidente. Las otras personas involucradas en la colisión no presentaron lesiones

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a la prudencia y responsabilidad a la hora de manejar. Circulando a una velocidad moderada, como cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas