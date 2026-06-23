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Una mujer denunció la desaparición de su hija en Puerto Cabello y descubrieron que presuntamente la explotaba sexualmente. Hasta ahora hay dos personas detenidas en este caso en la costa carabobeña-

El pasado martes 16 de junio, una jovencita de 13 años desapareció de su casa en el sector Valle Verde de Puerto Cabello. Su madre fue hasta la delegación del CICPC y colocó la denuncia. De una vez comenzaron las averiguaciones del caso.

Los detectives contactaron y entrevistaron a una hermana de la joven desaparecida. Pero esta se contradecía en las declaraciones que daba, pero mediante la ayuda de un psicólogo la joven con retraso de aprendizaje dio a conocer lo que ocurría con su hermana menor.

Desaparición de su hija en Puerto Cabello

La joven dio a conocer que la madre presuntamente vendía a su hermana por algunos dólares a varios hombres. Además al parecer la joven de 16 años desde los ocho años era presuntamente maltratada.

Es por ello que la joven se marchó a La Guaira buscando donde refugiarse. En la actualidad está en manos del Consejo de Protección de Menores. Se espera que pronto sea traslada a la costa carabobeña.

La mujer de 47 años y madre de la adolescente y de la otra joven de 18 años quedó detenida en la sede de la delegación del CICPC de Puerto Cabello. Un hombre apodado “Cara de queso” está inmerso en el caso.

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