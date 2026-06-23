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Las efemérides del 23 de junio nos recuerdan que un día como hoy se celebra el Día del Abogado. Desde 1972 en el gobierno de Rafael Caldera rinde homenaje a los profesionales del Derecho.

La emblemática fecha se escogió en conmemoración del natalicio de Cristóbal Mendoza, quien nació en Trujillo el 23 de junio de 1772; destacado Abogado, Historiador, Profesor, Periodista, Primer Presidente de Venezuela.

Nace Cristóbal Mendoza (1772) Político y abogado venezolano. Fue el primer Presidente de Venezuela en la historia.

Un día como hoy se libró la Batalla de El Calvario (1821).

Se funda el Comité Olímpico Internacional (1894).

Nace Alan Turing (1912) Matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Historia de la Computación.

Efemérides del 23 de junio

Nace John Shepherd-Barron (1925) Inventor británico, creador del cajero automático. Historia de las Tarjetas de Crédito en Venezuela.

Nace Vinton Cerf (1943) Investigador y científico de la computación estadounidense, considerado uno de los padres de internet que junto con Robert Kahn; inventó el protocolo TCP/IP, tecnología usada para transmitir información en internet. Diferencia entre Internet Dedicado y Banda Ancha.

Se funda Walt Disney Studios Motion Pictures (1953).

Nace Zinedine Zidane (1972) Futbolista y entrenador francés.

Los restos mortales de Rufino Blanco Fombona son ingresados al Panteón Nacional (1975).

Los restos mortales de Luis Razetti son ingresados al Panteón Nacional (1982).

Se inaugura el Museo Olímpico en Lausana (1993).

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Además del Día Internacional de las Viudas. Hoy también se celebra el Día Olímpico.

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