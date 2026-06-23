Compartir

La temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional sigue en movimiento para la zafra 2026 2027. Leones y Caribes realizaron cambios de peloteros, así lo informaron ambas gerencias la noche del lunes 22 de junio de 2026.

Orlando Arcia y Gabriel Noriega, jugadores de amplia experiencia pasaron desde la manada capitalina a la tribu oriental. Ambos brindaron siempre su apoyo en las últimas temporadas a los “melenudos”.

Noriega había llegado desde Magallanes al Caracas hace unos años, siempre jugaba en la primera base como en la tercera. Ahora tocará defender a los aborígenes orientales para esta zafra que viene-

Leones y Caribes realizaron cambios

Por su parte, los melenudos recibieron desde Caribes a los peloteros Josué Briceño quien puede jugar en la receptoría como en la primera base. Depende el desempeño que tenga la palabra la tendrá el mánager caraquista Lipso Nava.

Otro de los peloteros que llega al Caracas es el joven relevista Raimon Gómez. Caracas busca pitcheo esto por lo complicado que puede lucir la temporada en cuanto a los lanzadores abridores. Desde ya busca tener un bullpen de altura.

Como es conocido Robinson Chirinos es el nuevo gerente deportivo de Leones del Caracas. Equipo que en la temporada pasada no pudo acceder a la siguiente ronda luego de quedar eliminado en diciembre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas